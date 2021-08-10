Звездный инвестор испугался крупнейшего «пузыря» на рынке

Звездный инвестор Рич Бернштейн испугался крупнейшего «пузыря» за всю его карьеру. По его мнению, масштаб «пузыря» больше, чем во время краха доткомов в 2000-х годах и рынка недвижимости в 2007-2008 годах. Об этом сообщает CNBC.

Глава компании Richard Bernstein Advisors Рич Бернштейн, один из самых известных инвесторов, предупредил о риске образования крупнейшего «пузыря» со времен кризиса 2007-2008 годов.

Он видит большую опасность в том, что инвесторы активно скупают и перепродают большое количество акций ИТ-компаний, из-за чего они активно растут в стоимости, образуя тем самым экономический «пузырь». Когда цены вырастают слишком сильно, держатели перестают покупать акции и начинают их массово продавать. Цены резко падают, и «пузырь схлопывается», а инвесторы теряют деньги. Чтобы они не обанкротились, Бернштейшн предложил изменить стратегию диверсификации: пересмотреть обязательный портфель активов инвестора.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

По словам Бернштейна, держатели акций, попавшие в «пузырь», теряют бдительность. Они зациклены на компаниях, акции которых стремительно приносят деньги, и игнорируют другие возможности для инвестиций. Бернштейн посоветовал обратить внимание на сырьевые товары и энергетику, которые последние время, в отличие от технологичных отраслей, спокойно и устойчиво растут.

В 2000-х годах возник «пузырь» так называемых доткомов — компаний, чья бизнес-модель была основана на работе в интернете. В то время одновременно возникло большое количество интернет-стартапов. На них возлагались большие надежды, из-за чего инвесторы начали стремительно скупать акции. Биржа обрушилась, в результате чего инвесторы потеряли около пяти триллионов долларов.

В 2007-2008 годах возник ипотечный кризис в США: из-за снизившейся платежеспособности заемщиков, получавших кредиты на льготных условиях, обесценились обеспеченные ими ипотечные облигации, которыми владели крупные банки и фонды. Образовавшийся «пузырь» спровоцировал мировой финансовый кризис.