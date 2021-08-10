Пожары в России будут тушить по-новому

В российских лесах появятся наблюдательные вышки для автоматизированного обнаружения пожаров, а в каждом лесничестве будет площадка для приземления самолетов и вертолетов, тушащих огонь с воздуха. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект соответствующего приказа Минприроды.

Предполагается, что новый документ устранит недостатки действующих нормативов противопожарного обустройства лесов, утвержденных Рослесхозом в 2012 году. В Минприроды указывают — эти правила не учитывают лесохозяйственные и природно-климатические особенности территорий.

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По утверждению авторов проекта приказа, его реализация не потребует дополнительных бюджетных средств — напротив, расходы на противопожарные мероприятия снизятся, как и число пожаров. В целом документ устанавливает требования к размещению объектов противопожарной инфраструктуры, также в нем перечислен минимальный объем профилактических мероприятий.

Например, планируется строить лесные дороги для пожарных так, чтобы они успевали доехать до места возгорания не более чем за три часа. Кроме того, пожарным обеспечат подъезд к рекам и озерам, где можно набрать воду. В местах без естественных водоемов оборудуют искусственные.

В лесах установят наблюдательные вышки, оснащенные системами автоматизированного обнаружения огня. Дополнительно будут использовать видеокамеры, уже установленные на вышках сотовых операторов.

Чтобы не допустить распространения пожаров, около населенных пунктов и предприятий планируют высадить «заслоны» из деревьев лиственных и хвойных пород.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса, преодолев расстояние примерно в 3 тысячи километров. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.