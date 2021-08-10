В Воронежской области иностранец спрятал тело убитого коллеги в машине и похитил деньги из его сейфа. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

После обнаружения в городе Острогожске на улице Орджоникизде тела 31-летнего мужчины в автомобиле было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

На следующий день в Тульской области по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего иностранца.

По версии следствия, в Острогожске в ночь на 6 августа между подозреваемым и его коллегой произошел конфликт на бытовой почве. Когда потерпевший уснул, оппонент ударил его ножом в грудь и несколько раз деревянным бруском по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы, подозреваемый отвез на автомобиле тело погибшего и его вещи подальше от места преступления, а затем выбросил ключи от машины. Утром он пришел на работу в магазин, открыл сейф убитого коллеги, похитил из него деньги и скрылся.

На допросе задержанный сознался в содеянном и подтвердил показания на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается