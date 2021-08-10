Мужчина внимательно изучил выигрышные числа и выиграл 27 миллионов рублей

Житель американского города Розвилл, штат Мичиган, внимательно изучил выигрышные числа и сорвал джекпот в 376,5 тысячи долларов (27,7 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

59-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что провел тщательное исследование выигрышных чисел, а затем приобрел лотерейный билет к розыгрышу, назначенному на 31 июля.

«Я покупаю лотерейные билеты, когда накапливается большой призовой фонд. Раньше я выбирал числа наобум, но затем начал изучать, какие из них выпадают чаще, и это сработало!» — заявил он. Победитель выбрал числа 05, 07, 18, 36 и 38.

Мужчина рассказал, что смотрел розыгрыш по телевизору. Выпавшие числа показались ему знакомыми. Он проверил билет и понял, что стал победителем. Поначалу американец не мог поверить своим глазам.

Он собирается потратить деньги на путешествия и инвестиции в будущее.

Ранее сообщалось, что отмененный авиарейс домой принес богатство жительнице американского города Канзас-Сити, штат Миссури. 51-летняя женщина задержалась в штате Флорида из-за неожиданной отмены авиарейса и купила лотерейный билет, чтобы скоротать время, а он оказался выигрышным.

