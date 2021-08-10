Средство защиты России от санкций решили продать

Министерство финансов России начало обсуждать приватизацию «Национальной системы платежных карт» (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом со ссылкой на источники в ведомстве и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Система создавалась с 2014 года как средство защиты экономики от западных санкций, и в Минфине полагают, что в нынешнем виде она годится для успешной продажи. В настоящее время обсуждается только концепция, конкретики пока нет.

Идея приватизации НСПК звучала на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы в присутствии председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Как утверждается в материале, о ней заговорил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

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До межведомственного обсуждения концепция не дошла. В Минфине считают, что лучшим вариантом стала бы приватизация 100 процентов компании через IPO. Вторым способом называют передачу правительству 50 процентов плюс одна акция, чтобы остальное поделили системно значимые участники платежного рынка.

НСПК на 100 процентов принадлежит ЦБ. Компания является оператором «Системы быстрых платежей» (СБП), через нее проходят все платежи Visa и MasterCard внутри России. Ее выручка в 2020 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 37,5 процента, до 22,23 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 8,23 миллиарда — это в почти в полтора раза выше, чем за год до этого.

Центробанк говорил о возможной приватизации НСПК еще в момент создания, в 2016-м даже утверждал, что она случится в следующем году. Однако потом продажу предприятия неоднократно переносили, и конкретики так и не возникло.

В НСПК комментировать информацию отказались, а в Банке России указали, что на горизонте 3-5 лет изменений в акционерной структуре компании не планируется.

Ранее сообщалось, что ЦБ начал готовить к продаже банк «Открытие», одну из крупнейших кредитных организаций страны. С 11 по 22 октября пройдет прием заявок на участие в торгах.

