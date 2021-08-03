Один из крупнейших российских госбанков начали готовить к продаже

Центробанк России объявил о начале подготовки продажи акций банка «Открытие», одного из крупнейших банков страны. С 11 по 22 октября пройдет прием заявок на участие в торгах, говорится на сайте регулятора.

Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность передать банк стратегическому инвестору, то есть тому, кто купит 50 процентов плюс одну акцию. Решение примут после изучения интереса, который проявят потенциальные покупатели.

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В пресс-релизе отмечается, что в зависимости от запросов из банковской группы могут выделить страховой и пенсионный бизнес. До 11 октября заинтересованные лица могут подать заявку на оценку финансовой устойчивости банка.

По величине активов банк «Открытие» занимает восьмое место в российской банковской системе и входит в перечень системно значимых банков. Под управление ЦБ он перешел в августе 2017 года, когда регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. При этом владельцы кредитной организации сами обратились за помощью в связи с финансовыми проблемами.

О завершении санации Центробанк объявил летом 2019 года. Тогда же были озвучены планы продать часть пакета акций в 2021 году. В июне прошлого года глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что торги решено перенести на 2022 год из-за ситуации с пандемией коронавируса и неопределенности с экономической ситуацией в стране.

В декабре 2020 года Центробанк предложил правительству поторопиться с приватизацией кредитных учреждений ради поддержания конкуренции в банковском секторе.