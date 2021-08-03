Названы варианты для продажи одного из крупнейших российских банков

Купить контрольный пакет акций банка «Открытие», о двух вариантах продажи которого ранее объявил Центробанк, могут только его российский конкурент, сопоставимый по масштабам бизнеса и капитала, или иностранный инвестор. Об этом заявила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, оба этих варианта выглядят не слишком реальными или же не отвечающими целям приватизации. В первом случае значительная часть крупнейших финансовых институтов страны и так принадлежит государству, то есть продажа только ослабит позиции частного сектора, хотя регулятор в целях повышения конкуренции хочет добиться противоположного эффекта.

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Во втором случае препятствием может стать санкционный режим стран Запада в отношении России. На таких условиях немногие могли бы рискнуть и совершить столь крупную сделку. Другими словами, рассчитывать на интерес иностранцев не приходится.

Как указала аналитик, продать пакет банка по частям будет значительно проще. У банка улучшился риск-профиль, с его баланса сняты проблемные активы, а бизнес-позиции укрепились.

Банк «Открытие» занимает восьмое место в российской банковской системе по величине активов. Ему присвоен статус системно значимого банка. Под контроль Центробанка он перешел в августе 2017 года из-за финансовых проблем.

Прием заявок на участие в торгах состоится с 11 по 22 октября, до этого момента все заинтересованные лица могут подавать заявки на оценку финансовой устойчивости банка. В ЦБ не исключают, что в зависимости от интереса потенциальных покупателей из «Открытия» могут выделить страховой или пенсионный бизнес.