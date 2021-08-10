Звезду фильма «В бой идут одни "старики"» обвинили в домогательствах

Украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах. Об этом сообщил сценарист Богдан Панкрухин в своем Facebook-аккаунте.

«Люди в огромном количестве начали писать мне, что Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только до студенток, но и до абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме», — написал Панкрухин.

К нему обратились две женщины, столкнувшиеся с харассментом со стороны звезды фильма «В бой идут одни "старики"». Юлия Бирзул рассказала, что Талашко обещал помочь ей с поступлением. Когда ей было 15 лет, он пригласил ее к себе домой, предложил принять душ после дороги, а затем начал фотографировать и раздевать ее. Бирзул решила сделать вид, что теряет сознание, и таким образом смогла покинуть квартиру.

Виктория Муштей вспомнила, что в 18 лет пришла в университет, чтобы попробовать поступить на актерский или дикторский факультет. Во время экзамена артист начал интересоваться у девушки, любит ли она алкогольные напитки и если да, то какие. Затем он предложил провести вместе время и порепетировать программу, но Муштей ответила, что занята. Затем он предложил подвезти ее и настаивал на том, что им вместе надо порепетировать. Он отвез будущую студентку к себе в квартиру, принес коньяк и закуски. Талашко начал фотографировать девушку на телефон, объяснив, что ему надо понять, как она смотрится в кадре.

«Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие», — вспомнила Виктория.

В итоге она вызвала такси и покинула квартиру Талашко. Позднее она поступила в университет и узнала от других студентов, что актер часто позволяет себе подобное поведение и трогает девушек прямо на парах.