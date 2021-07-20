Эвелина Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах

Российская актриса Эвелина Бледанс обвинила известного режиссера, имя которого не раскрывается, в домогательствах. Об этом артистка вспомнила в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.

По ее словам, это произошло, когда она еще училась в театральном институте. Тогда ей было 18 лет. Бледанс рассказала, что ее пригласили на пробы в гостиничный номер. Сначала режиссер, имя которого артистка не стала называть, заявил, что ей необходимо похудеть. Она послушалась и за десять дней сбросила пять килограммов. На следующей встрече постановщик предложил ей показать результат, и актриса разделась до нижнего белья.

«Затем он подошел ко мне и сказал: "Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня". Он одной рукой взял меня за грудь, я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу», — вспомнила 52-летняя Бледанс. В тот момент молодая артистка выбежала из номера отеля, прихватив свою одежду. В картине кинематографиста она сниматься не стала.

Бледанс подчеркнула, что ее судьба в киноиндустрии могла сложиться совсем иначе. По ее мнению, из-за отказа режиссеру она потеряла возможность стать серьезной драматической актрисой, однако она об этом не сожалеет.

В апреле этого года Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный актер. Артистка не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.