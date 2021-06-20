Звезду сериала «Кадетство» обвинили в сексуальных домогательствах

Актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По ее словам, она ночью отдыхала в баре в центре Москвы с друзьями. Выйдя из заведения, актриса почувствовала, как Головин начал трогать ее ноги. После того, как Митичашвили не услышала от обидчика извинений, она написала заявление в полицию.

Ранее Британская актриса Кира Найтли заявила о повсеместных домогательствах. По словам 36-летней звезды, она сталкивалась с харассментом, как и любая другая женщина в мире. «Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить тебя по лицу», — сказала артистка.

В 2019 году суд по результатам ДНК-экспертизы установил родство Александра Головина с дочерью гримера Светланы Белогуровой. Оказалось, что у молодых людей в 2017 году закрутился роман, а когда гример узнала о беременности, Головин предложил ей избавиться от ребенка. Однако та решила не прерывать беременность.