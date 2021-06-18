Подполковника МВД России посадили за изнасилование и домогательства на службе

Чебаркульский городской суд Челябинской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя начальника отдела полиции Рифа Биктимирова за изнасилование подчиненной. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель суда.

Полицейский признан виновным по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 131 УК РФ («Изнасилование»). При этом суд освободил Биктимирова от наказания в виде исправительных работ на один год и девять месяцев в связи с истечением срока давности за домогательства к сотрудницам отдела. По второму эпизоду подсудимому дали пять лет. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Биктимиров также лишен специального звания подполковник юстиции.

Несколько сотрудниц Чебаркульского отдела полиции заявили о харассменте на службе со стороны заместителя начальника. После проверки управление собственной безопасности регионального управления МВД, проведенной в июне 2019 года, факты домогательства и изнасилования подтвердились. Биктимирова уволили со службы по отрицательным мотивам, после чего он стал фигурантом уголовного дела.