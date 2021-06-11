Обвиняемого в изнасиловании студентки российского полицейского снова арестовали

Верховный суд Татарстана снова арестовал полицейского Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании 16-летней студентки. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Бывшего инспектора ГИБДД взяли под стражу в зале суда. Он пробудет в СИЗО до 11 июля. В мае Бадретдинову изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Однако против такого решения выступили прокуратура и мать пострадавшей.

2 июля 2020 года полицейского задержали после трех месяцев розыска. По данным следствия, в феврале 2020 года он познакомился в соцсети со студенткой, пригласил на свидание и изнасиловал в своем автомобиле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). По результатам служебной проверки инспектор был уволен, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.