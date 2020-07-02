Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки. Об этом в четверг, 2 июля, «Ленте.ру» сообщил сотрудничающий с «Зоной права» юрист Андрей Сучков.

По его данным, в феврале 2020 года инспектор ГИБДД познакомился с девушкой в одной из социальных сетей. На первом свидании он напал на жертву в своем автомобиле, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Узнав, что его разоблачили, полицейский пустился в бега.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Полицейский был уволен за порочащий поступок из органов внутренних дел. Он находился в розыске более трех месяцев, пока его не задержали в Лениногорском районе Татарстана.

6 марта сообщалось, что в Екатеринбурге 35-летнего сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД обвинили в совращении школьницы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru