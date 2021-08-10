«Вектор» объяснил разную долю заболевших среди привитых объемами поставок

Разная доля заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» связана с объемами поставок препарата в регионы России. Так объяснили разные данные в центре «Вектор», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о разных долях заболевших среди привитых вакциной центра «Вектор» россиян. Журналисты подсчитали, что в Курской области процент заразившихся COVID-19 составил 0,2 процента, а в Санкт-Петербурге — 6 процентов.

«С учетом несовпадающих объемов поставок вакцины "ЭпиВакКорона" в регионы существенным образом могут отличаться размер выборок и их статистическая мощность», — говорится в сообщении центра.

9 августа в центре «Вектор» заявили, что после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются у 79 процентов привитых. По словам генерального директора компании Леонида Никулина, модернизация производства препарата завершится к началу октября.