Россия
 
Последние новости
Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
К Москве подступила гроза 
Вирусолог раскрыл количество россиян с постковидным синдромом
Описана версия о пьяных упражнениях в стрельбе признавшегося в убийстве депутата
Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса
Беглый украинский судья Чаус рассказал о планах похитителей убить его
Гимнастка отпраздновала третье место на Олимпиаде снимком в бикини
Россиянам рассказали об изменении цены на водку
ЦУМ оказался в центре международного скандала
Рудковская и Плющенко станцевали в Москве и возмутили пользователей сети 
Новости партнеров
Прослушать новость

«Вектор» объяснил разную долю заболевших среди привитых объемами поставок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Разная доля заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» связана с объемами поставок препарата в регионы России. Так объяснили разные данные в центре «Вектор», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о разных долях заболевших среди привитых вакциной центра «Вектор» россиян. Журналисты подсчитали, что в Курской области процент заразившихся COVID-19 составил 0,2 процента, а в Санкт-Петербурге — 6 процентов.

«С учетом несовпадающих объемов поставок вакцины "ЭпиВакКорона" в регионы существенным образом могут отличаться размер выборок и их статистическая мощность», — говорится в сообщении центра.

9 августа в центре «Вектор» заявили, что после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются у 79 процентов привитых. По словам генерального директора компании Леонида Никулина, модернизация производства препарата завершится к началу октября.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четыре региона России обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации
Производитель «ЭпиВакКороны» ускорит производство до 10 миллионов доз в месяц
Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»