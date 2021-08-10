Акции Victoria's Secret резко подскочили

Акции американского продавца нижнего белья — компании Victoria's Secret — резко подскочили на торгах в понедельник, 9 августа. Стоимость ценных бумаг на Нью-Йоркской бирже поднималась на 20 процентов. Причиной скачка стал прогноз инвестиционного банка JPMorgan, который установил таргет по стоимости бумаг на отметке 100 долларов за штуку, отмечает Seeking Alpha. На закрытии торгов акция Victoria's Secret стоила 69,24 доллара, хотя торги стартовали с отметки 57,62 доллара (рост в 20,06 процента).

Во вторник, 10 августа, Санкт-Петербургская биржа временно приостанавливала торговлю ценными бумагами бренда из-за высокой волатильности. Торги останавливали на некоторое время «в связи с изменением на 20 процентов в течение 10 минут подряд текущей цены ценной бумаги от цены закрытия ценной бумаги предыдущего торгового дня».

В феврале 2020 года головная компания L Brands согласилась продать 55 процентов акций Victoria's Secret за 525 миллионов долларов частной инвестиционной компании Sycamore Partners. При этом Victoria's Secret тогда оценивали в 1,1 миллиарда долларов. Но продажа не состоялась, так как вспышка коронавируса вынудила ретейлера закрыть часть магазинов. Сейчас Victoria's Secret занимает лидирующую долю в продажах нижнего белья в США (20 процентов) и на рынке парфюмерии (30 процентов).