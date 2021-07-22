В женском нижнем белье известного бренда нашли токсичное вещество

Специалисты Роскачества провели проверку женского нижнего белья и нашли в продукции известного бренда токсичное вещество, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В рамках контроля за качеством товаров легкой промышленности эксперты представили результаты исследования женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов. Среди них Incanto, Intimissimi, Women'secret, Victoria's Secret, Oysho, Tezenis, Triumph, H&M, Uniqlo, «Дефиле» и другие марки.

«В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах. <...> Закупочная стоимость изделия составила 850 рублей», -— подчеркнули в Роскачестве.

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Эксперты добавили, что произведенное в Китае нижнее белье Incanto, Kiabi, Deceо и Innamore, Women'secret из Мьянмы, вьетнамское Oysho, Tezenis (Шри-Ланка) и белорусское Milavitsa обладает низкой гигроскопичностью -— способностью материала поглощать и удерживать влагу.

Из товаров российских брендов наименьший показатель зафиксировали у бренда «Дикая орхидея» (Wild Orchid). Все перечисленные компании нарушают требования российского законодательства, выпуская продукцию с такими характеристиками. Эксперты добавили, что негигроскопичный материал сохраняет влагу на поверхности, что вызывает опрелости и грибковые заболевания. Некоторые бренды уже отозвали партии товаров, ознакомившись с результатами исследования.

При этом нижнее белье (трусы) российского производства «Дефиле», Palmetta и Comazo, китайского Uniqlo, вьетнамского Triumph, H&M из Бангладеш, а также Intimissimi, Calvin Klein и Victoria's Secret, сшитые в Шри-Ланке, полностью соответствуют российскому законодательству. Специалисты Роскачества не сделали замечания этим брендам и их товарам.

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