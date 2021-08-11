Раскрыта оптимальная длительность мытья рук

Пользователи сети раскрыли оптимальную длительность мытья рук. Соответствующий пост появился в образовательном Facebook-сообществе CPR Kids, посвященном обучению навыкам оказания первой помощи детям.

Согласно информации в публикации, руки нужно мыть в течение не менее 30 секунд. В первую очередь, необходимо нанести мыло на ладони и вспенивать его на протяжении 20 секунд, уделяя особое внимание зонам между пальцев, под ногтями, а также запястьям и тыльным сторонам кистей. Заканчивая процедуру, нужно тщательно ополоснуть руки проточной водой. Затем, убедившись, что все остатки мыла удалены, насухо протереть их чистым тканевым или бумажным полотенцем.

Помимо этого, к посту были прикреплены изображения рук под ультрафиолетовым светом. На первых кадрах запечатлены руки, которые мыли на протяжении пяти секунд, а на следующих — в течение 30 секунд. На первых снимках видно, что на ладонях осталось большое количество бактерий, в то время как на других — они выглядят полностью чистыми.

Пользователи сети поблагодарили сообщество за информацию. «Спасибо, что поделились! Это очень здорово!», «Теперь я буду мыть руки дольше!», «Очень интересно, спасибо!», «Я даже купила щетку для ногтей», — писали они.

Ранее в августе специалист по уборке Джойс Френч (Joyce French) раскрыла оптимальную частоту принятия душа и дала советы по правильному очищению тела. Она объяснила, что слишком частое купание может принести больше вреда, чем пользы для организма. По ее словам, регулярное использование мыльной воды может вызвать раздражение, а также удалить защитный слой кожи, что приведет к сухости, шелушению и зуду.