19-летнего парня застрелили в суперкаре за хвастовство роскошной жизнью в сети

Молодого криптотрейдера, который регулярно хвастался роскошной жизнью в соцсетях, застрелили за рулем собственного автомобиля Porsche Boxster. Об этом пишет New York Post.

19-летний Уэсли Пессано Сантарем (Wesley Pessano Santarem) скончался в бразильском городе Сан-Педро-да-Алдейя. На опубликованных в сети кадрах молодой человек неподвижно сидит на водительском кресле своего суперкара в пропитанной кровью белой футболке. На его шее видно пулевое ранение.

Сообщается, что в момент нападения Сантарем направлялся в парикмахерскую вместе с другом, который занимал заднее сиденье машины. Последний также получил тяжелые ранения, его доставили в больницу.

По информации издания, преступление организовала группировка Insta-bragging, жертвами которой становятся биткоин-трейдеры и блогеры, выставляющие напоказ свое богатство. Личности нападавших пока не установлены. По словам очевидцев, они прибыли на место происшествия на серебристом Volkswagen Voyage.

Отмечается, что Сантарем заработал свое состояние на торговле криптовалютой в течение последних трех лет. За это время, демонстрируя свой образ жизни, он набрал 133 тысячи подписчиков в Instagram и 15,6 тысячи — на канале в YouTube.

В апреле российские Instagram-модели поехали в турбазу на отдых, попали в аварию и погибли. Блогерша и вице-мисс Приморья 2012 Дарья Корнилова выехала с друзьями из Владивостока в поселок Нововарваровка, где расположена турбаза. В салоне автомобиля Lexus находились пять девушек, а также один мужчина за рулем. Компания начала употреблять алкоголь прямо в машине и вести прямые трансляции происходящего в соцсетях. По версии следствия, водитель не справился с управлением и пересек ограждение на мосту, после чего автомобиль упал в реку и начал тонуть.