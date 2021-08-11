Украина перестанет отправлять ядерное топливо на хранение в Россию

На Украине построят хранилище для ядерного топлива, сообщил премьер-министр Шмыгаль

Украина перестанет отправлять ядерное топливо на хранение и переработку в Россию, пишет «Страна.ua».

Правительство утвердило государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ключевым пунктом документа является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

По словам Шмыгаля, до сих пор Украина вывозила отработанное топливо в Россию, и это ежегодно стоило около 200 миллионов долларов. Отказавшись от услуг Москвы в данном вопросе, средства можно будет направить на развитие украинских атомных станций, подчеркнул премьер.

В июне президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в районе Чернобыльской атомной электростанции туристическую зону, которая стала бы магнитом для путешественников со всего мира.

