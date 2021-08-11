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Учительница из США бросила преподавание из-за курсов «справедливости»

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Кадр: @JessArnoldTV
Школьные курсы «справедливости» вынудили американских учителей отказаться от своей работы

В США учительница Лаура Моррис (Laura Morris) из государственной школы в штате Вирджиния публично отказалась от своей работы из-за «крайне политизированной» учебной программы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Моррис, школьный совет вынуждал учителей посещать курсы «справедливости», где рассказывали о необходимости «лишения власти белых христианских женщин». Она заявила, что государственные школы округа не ценят не только ее работу, но и работу многих нанятых учителей.

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«Я бросила вашу политику, я бросила ваше обучение и перестала быть винтиком в машине, которая обязывает меня проталкивать высоко политизированные программы нашим детям», — подчеркнула учительница. Женщина утверждает, что ей запретили свободно выражать свои взгляды.

Лаура Моррис не первая учительница округа, которая оставила преподавание из-за необходимости придерживаться определенной идеологии. Ранее учитель Таннер Кросс был отстранен от занятий за отказ «подтвердить, что биологический мальчик может быть девочкой и наоборот».

В марте одной из частных школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи. «Мы больше не называем их законами Ньютона. Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Они (администрация школы — прим. «Ленты.ру») говорят, что нам нужно "децентрировать белизну"», — сказал один из старшеклассников в интервью изданию.

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