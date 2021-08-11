Российский астроном-любитель сфотографировал две туманности за ночь

Псковский астроном-любитель Владимир Колпаков за одну ночь сфотографировал две туманности — Гантель и Кольца. Снимки он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» во «ВКонтакте».

«Удалось поймать небольшой промежуток чистого неба и сделать несколько фотографий. Боялся, что небо закроется, поэтому сделать удалось не очень много кадров. Но получилось вроде симпатично», — написал Колпаков.

Также ему удалось заснять Млечный путь в районе созвездия Лира.

«Великолепно! Спасибо за труды», — написал один из подписчиков группы в комментариях к записи.

Ранее в небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска — их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский. На опубликованных кадрах можно увидеть вереницу спутников, напоминающих комету или светящийся поезд.