Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Starvisor / YouTube

В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».

«Надо сказать — зрелище весьма необычное», — написал он. На опубликованных кадрах можно увидеть вереницу спутников, напоминающих комету или светящийся поезд.

Спутники были выведены на орбиту 24 мая в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету. Сообщалось, что развертывание космических аппаратов прошло успешно.

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