Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска. Ролик опубликован на YouTube.

«Это первый спутниковый поезд в истории», — прокомментировал кадры один из пользователей.

Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету. Сообщалось, что развертывание космических аппаратов прошло успешно.

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