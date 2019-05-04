SpaceX запустила корабль Dragon к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу, 4 мая.

По данным организации, 17-й по счету старт носителя состоялся с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:48 по восточноамериканскому времени (9:48 мск).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после запуска совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике. После отделения второй ступени корабль начал самостоятельный полет, на нем раскрылись солнечные батареи, которые обеспечат его энергией.

Планируется, что космический корабль доставит на МКС около 2,5 тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов членами экипажа.

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Стыковка, которой будут руководить канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг, намечена на 6 мая: она осуществится путем захвата «грузовика» рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции — модулю Harmony.

Изначально планировалось, что запуск Dragon состоится 25 апреля. Однако экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков станции, в результате чего старт был отложен. Следующий запуск, намеченный на 3 мая, был также отменен в связи проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя.

Последний раз Dragon отправляли к МКС 5 декабря. Всего в 2012—2018 годах к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX.

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