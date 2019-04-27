Запуск корабля Dragon к МКС отложили

Старт американского корабля Dragon, который должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 30 апреля, перенесен на 1 мая. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

В компании также заявили, что огневые испытания готовящейся к пуску ракеты-носителя завершены. О причинах переноса даты старта в сообщении не говорится.

Ранее запуск планировался 26 апреля, однако был перенесен на 30 апреля — дату, более подходящую по баллистическим условиям.

Последний раз Dragon отправляли к МКС 5 декабря. Всего в 2012-2018 годах к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX.

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