Стало известно о массовых изнасилованиях в мятежном регионе Эфиопии

Вооруженные силы Эфиопии и Эритреи постоянно насилуют женщин, живущих на территории мятежного региона Тыграй. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Отчет о правах человека в охваченном войной регионе был подготовлен посредством интервью с 63 женщинами, столкнувшимися с различными формами насилия. Солдаты правительственных войск насиловали их в течении нескольких недель, а также морили голодом. В результате пыток половым органам нескольких девушек нанесены непоправимые увечья.

«Совершенно очевидно, что сексуальное насилие использовалось в качестве элемента террора, чтобы нанести физический и психологический ущерб женщинам и девочкам в Тыграе», — заявила генеральный секретарь Amnesty Interanional Агнес Калламард (Agnes Callamard).

Власти Эфиопии занимаются расследованием данных инцидентов. В феврале 2021 года министр по делам женщин Филсан Абдулла (Filsan Abdullahi) заявила, что случаи изнасилования «несомненно» имели место в Тыграе, для расследования была создана специальная правительственная комиссия. Известно, что трое военнослужащих были осуждены военным трибуналом, еще 25 находятся под следствием.

По данным правозащитников, с февраля по апрель 2021 года в медицинские учреждения Тыграя обратилось свыше 1200 женщин, ставших жертвами насилия со стороны правительственной армии.

Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии вспыхнул в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесшей жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.