В Эфиопии повстанцы захватили объект культурного наследия ЮНЕСКО

Тыграйские сепаратисты захватили эфиопский город Лалибэла, являющийся объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно данным эфиопского правительства, люди массово покидают захваченный мятежниками город. Об этом сообщает BBC News.

В Лалибэле расположены уникальные монолитные храмы XIII века, вырезанные непосредственно в скалах. Государственный департамент США призвал повстанцев сохранить культурное наследие города. «Мы видели сообщения о захвате Лалибэлы, призываем повстанцев сберечь культурное достояние города», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Также Прайс выразил обеспокоенность Соединенных Штатов насчет сведений о вербовке тыграйскими мятежниками детей-солдат.

Город Лалибэла расположен в соседней с Тыграем эфиопской провинции Амхара. Занятие повстанцами данного региона стало возможным в результате бегства эфиопских войск, потерпевших поражение в битве за столицу Тыграя — Мэкэле. Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии вспыхнул в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесший жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.