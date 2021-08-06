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В Эфиопии повстанцы захватили объект культурного наследия ЮНЕСКО

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Фото: Flora Bagenal / Reuters

Тыграйские сепаратисты захватили эфиопский город Лалибэла, являющийся объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно данным эфиопского правительства, люди массово покидают захваченный мятежниками город. Об этом сообщает BBC News.

В Лалибэле расположены уникальные монолитные храмы XIII века, вырезанные непосредственно в скалах. Государственный департамент США призвал повстанцев сохранить культурное наследие города. «Мы видели сообщения о захвате Лалибэлы, призываем повстанцев сберечь культурное достояние города», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Также Прайс выразил обеспокоенность Соединенных Штатов насчет сведений о вербовке тыграйскими мятежниками детей-солдат.

Город Лалибэла расположен в соседней с Тыграем эфиопской провинции Амхара. Занятие повстанцами данного региона стало возможным в результате бегства эфиопских войск, потерпевших поражение в битве за столицу Тыграя — Мэкэле. Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии вспыхнул в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесший жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

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