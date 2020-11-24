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Подсчитано число погибших в результате массовой резни в Эфиопии

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Фото: Reuters

Число погибших в результате массовой резни в Эфиопии достигает по меньшей мере 600 человек. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по правам человека в Эфиопии (EHRC), опубликованные в Twitter.

EHRC предполагает, что могло погибнуть еще больше мирных жителей: некоторые люди пропали без вести, кто-то спрятался за пределами города. Комиссия провела подсчеты после посещения города Май-Кадру в регионе Тыграй и ряде других эфиопских городов.

По словам правозащитников, резню устроила группировка «Самри» при поддержке Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), добивающегося независимости для региона. Вместе с повстанцами и полицией НФОТ якобы проводили рейды, в результате которых убили сотни людей за их происхождение. Выжившие также рассказали, что некоторые люди, которых не коснулась расправа, помогали пострадавшим прятаться и укрывали их в своих домах, церквях и на полях.

Конфликт между правительственными войсками и НФОТ перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

Народный фронт освобождения Тыграй долгие годы был повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020-го администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

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