Более 100 человек погибли в результате кровавой бойни в Африке

Более 100 мирных жителей были убиты в Эфиопии в ходе кровавой бойни, которую местные боевики устроили в зоне Метекель региона Бенишангуль-Гумуз на западе африканской страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, террористы, вооруженные огнестрельным оружием, ножами, а также луками и стрелами, напали на жителей деревни Бекоджи рано утром в среду, 23 декабря. Расправа над мирным населением продолжалась до полудня, нападавшие также поджигали дома и посевы. Всего в результате атаки и устроенных боевиками пожаров погибли 102 человека, еще минимум 36 человек ранены.

После этого в район были направлены военные, которые уничтожили 42 боевика, участвовавших в атаке, и изъяли все имевшееся у них оружие. Кто именно стоит за нападением, пока не сообщается, однако известно, что по подозрению в причастности к организации бойни арестованы пять должностных лиц. Другие подробности не приводятся. Некоторые из выживших жителей деревни заявили, что лично знали нападавших.

Как пишет Daily Mail, в данном регионе проживают представители нескольких этнических групп, между которыми периодически возникают конфликты. При этом, по некоторым данным, боевики, которые устраивают расправы в зоне Метекель, проходят подготовку в соседнем Судане и позже скрываются на его территории.

Ранее, в ноябре, вооруженные боевики напали на автобус в регионе Бенишангуль-Гумуз. Тогда в результате атаки погибли по меньшей мере 34 человека. До этого массовая резня произошла в городе Май-Кадра в северном регионе Тыграй: ее жертвами стали несколько сотен человек. Отмечается, однако, что события в Бенишангуль-Гумуз и Тыграе между собой никак не связаны.