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Лавров сравнил жизнь медведей в России и индейцев в США

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Сергей Ильницкий / Reuters
Глава МИД РФ Лавров: медведи в России живут лучше, чем индейцы в Соединенных Штатах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил жизнь медведей в России с жизнью коренных народов в США. Шуточное высказывание дипломата прозвучало на встрече с молодыми деятелями культуры и искусства на площадке арт-кластера «Таврида», пишет РИА Новости.

Лавров обсуждал медведя как всемирный символ России. По его словам, он создает позитивное впечатление о стране вместе с другими стандартными ассоциациями — водкой и балалайкой.

«Гораздо лучше, чтобы эти символы России вызывали позитивные эмоции и улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у многих людей такой символ Соединенных Штатов, как индейцы», — заявил министр и пояснил, что в России медведи живут лучше, чем американские индейцы в резервациях, ведь медведи могут «гулять по всей стране».

Ранее на том же мероприятии министр прокомментировал нежелание президента Белоруссии Александра Лукашенко официально признать Крым российской территорией. Лавров подчеркнул, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства вместе с Белоруссией, это следует из российского законодательства.

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