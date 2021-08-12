НАСА оценило вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

Исследователи из НАСА совместно с коллегами из Великобритании и Чехии c помощью данных аппарата OSIRIS-REx уточнили орбиту астероида Бенну вплоть до 2300 года. Новые расчеты показывают, что небесное тело может столкнуться с Землей 24 сентября 2182 года с вероятностью в 0,04 процента. Статья ученых опубликована в журнале Icarus.

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Бенну был открыт в 1999 году в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR и был назван в честь птицы-символа воскресения Осириса. В 2009 году было обнаружено, что его орбита может предполагать столкновение в будущем с Землей, что и стало одной из причин отправки к нему в 2016 году миссии OSIRIS-REx. В октябре 2020-го аппарат совершил посадку и собрал образцы грунта астероида.

В 2135 году Бенну сблизится с Землей на достаточное расстояние для того, чтобы попасть в так называемые гравитационные «замочные скважины» — небольшие участки, где гравитация планеты может повлиять на орбиту астероида так, что тот встанет на траекторию столкновения. Данные OSIRIS-Rex позволили ученым точнее оценить расстояние от Земли до Бенну с января 2019-го по октябрь 2020 года, а также влияние ряда сил, влияющих на траекторию объекта — в частности, так называемый эффект Ярковского, появление у тела дополнительного ускорения за счет энергии от нагревания и остывания его поверхности. Кроме того, астрофизиками были учтены гравитация Солнца, планет их спутников, других небольших тел — всего ученые учли 343 объекта. Также они исследовали влияние межпланетной пыли и солнечного ветра.

С помощью этих данных, а также информации от Сети дальней космической связи НАСА и 3D-моделирования исследователям удалось сократить число «замочных скважин», в которые может попасть Бенну, всего до двух, а также определить вероятность столкновения астероида с Землей вплоть до 2300 года — 1/1750 (около 0,057 процента). Наиболее вероятной датой столкновения специалисты называют 24 сентября 2182 года. Тогда вероятность столкновения Бенну с Землей составит 1/2700 (около 0, 037 процента).

Несмотря на незначительные шансы столкновения, Бенну наряду с 1950 DA остается одним из самых опасных из каталога известных сближающихся с Землей астероидов, подчеркивают ученые.