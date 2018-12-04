НАСА достигло главной угрозы Земле

nasa.gov

Миссия OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) прибыла к астероиду Бенну, сообщает НАСА.

Двухтонный космический аппарат размером с небольшой фургон в течение двух лет будет вращаться вокруг астероида на расстоянии около пяти километров. Станция составит карту Бенну, а на заключительном этапе миссии после анализа полученных снимков ученые выберут участок, с которого манипулятор TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной около 3,5 метра при помощи азотной струи произведет захват образцов реголита.

У манипулятора будет только три попытки. Каждый захват может длиться пять секунд. Максимальная масса образцов — два килограмма. В первую попытку планируется захватить не более 60 граммов. На спускаемой капсуле пробы в 2023 году должны оказаться на Земле. Эти образцы станут самыми далекими внеземными объектами, когда-либо доставленными на планету.

Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле. В случае успешного завершения основной программы станцию OSIRIS-REx планируется использовать в других исследованиях Солнечной системы.

Материалы по теме В стан врага США отправили станцию к главной угрозе Земле

В ноябре миссия НАСА InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat TransportInSight) совершила мягкую посадку на поверхность марсианской равнины Элизий.

Ракета Atlas 5 с OSIRIS-REx стартовала в сентябре 2016 года с мыса Канаверал. Данная миссия — третья и последняя в рамках программы исследования наименее изученных районов Солнечной системы New Frontiers, поддерживаемой НАСА. До этого были New Horizons и Juno (Jupiter Polar Orbiter).

Астероид Бенну открыт в 2013 году и назван в честь птицы — души Осириса, древнеегипетского бога, царя загробного мира. Бенну относится к группе аполлонов, и его орбита пересекается с земной. Средний диаметр Бенну — примерно 500 метров, период обращения вокруг Солнца — 1,2 года. По мнению НАСА, это один из наиболее опасных из известных человеку небесных объектов — в 2135 году он окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от Земли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!