ЕР внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому время срочной службы в армии будет включаться в трудовой стаж. Это нужно для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в связи с высокой значимостью службы в армии для государства, ее стоит оценивать не ниже гражданской работы. По его мнению, будет справедливым учитывать срочную службу в армии при досрочном выходе на пенсию.

В случае, если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее один из авторов документа, глава фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов рассказал о законопроекте, который планировалось внести в Госдуму. Он также напомнил, что на данный момент россияне могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного времени. При этом трудовой стаж у мужчин должен быть не менее 42 лет, а у женщин не менее 37 лет, однако сами граждане должны быть в возрасте не меньше 60 и 55 лет, соответственно.

