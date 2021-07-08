Некоторых россиян захотели отправить на пенсию раньше

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова захотела отправлять некоторых россиян на пенсию раньше, сообщает РИА Новости. Ее инициатива касается бабушек, ухаживающих за детьми в семье.

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«Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно», — отметила Кузнецова.

Кроме того, она предложила разработать специальную программу пенсионных декретных, не уточнив ее подробности. Также она не рассказала, какое снижение срока выхода на пенсию для ухаживающих за детьми бабушек считает оптимальным.

С 2019 года в России запущен процесс постепенного повышения пенсионного возраста. К 2024 году возраст выхода на пенсию у мужчин будет равняться 65 годам, у женщин — 60. Это на пять лет больше прежних параметров.

