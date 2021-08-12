Авиаперевозчик рассказал об опыте пилота упавшего вертолета на Камчатке

Заместитель директора авиаперевозчика «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал, что командиром упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 был пилот с большим опытом.

«Командир с большим налетом, бывший военный летчик, в его компетенции пока не сомневаемся. Что случилось, не знаем», — сказал представитель компании, добавив, что в прошлом году разбившемуся вертолету сделали капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, около шести лет назад вертолет «Витязь-Аэро» под управлением командира воздушного судна (КВС) Николая Сорокина, который управлял упавшим Ми-8, разбился в районе верховья реки Уксичан. Тогда находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа пострадали.

12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро» с 16 людьми на борту упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке. В вертолете были 13 туристов и три члена экипажа. По последним данным, восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, ведутся поиски остальных восьмерых.