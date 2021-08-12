Мужчина не смог устроиться на работу и форсировал реку на деревянной доске

Житель китайской провинции Аньхой не смог устроиться на работу в другом городе, потерял кошелек и документы и пытался форсировать реку Янцзы на деревянной доске. Об этом сообщает издание Global Times.

За несколько дней до этого мужчина отправился на поиски работы в город Нанкин, провинция Цзянсу. Мужчина потерял в Нанкине свое удостоверение личности и кошелек, из-за чего не смог сдать тест на коронавирус. Кроме того, китаец не смог найти работу и не мог вернуться домой на самолете или поезде.

В отчаянии он не придумал ничего лучше, чем набить рюкзак пустыми пластиковыми бутылками и переплыть реку на деревянной доске. Однако мужчина быстро выбился из сил, и его унесло течением. Он дрейфовал по реке до тех пор, пока его не спасли полицейские из города Чжэньцзян.

Случай с китайцем много обсуждали в соцсетях. Пользователи назвали его историю «"Жизнь Пи" в реальной жизни».

Ранее сообщалось, что пожарные извлекли из реки Миссисипи мужчину, который пытался добраться в американский штат Кентукки на бревне. Представители властей настоятельно порекомендовали путешественнику выбрать другой вид транспорта, если он хочет попасть в Кентукки.