Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер

В индийском штате Бихар умер мужчина, который загрыз ядовитую змею. Об этом сообщает издание Times of India.

Молодая змея укусила пьяного 65-летнего Раму Махто (Rama Mahto), когда тот сидел перед домом. Он решил отомстить обидчице, изловил ее и принялся кусать в ответ, а после забросил на дерево.

Пока Махто грыз змею, та успела укусить его за лицо больше 10 раз. Родственники уговаривали мужчину обратиться к врачу, но он объявил, что такие маленькие змеи не ядовиты, отказался и ушел спать. На следующий день его нашли мертвым.

В 2019 году сообщалось об аналогичном происшествии в индийском штате Гуджарат. Тогда мужчина загрыз укусившую его змею, после чего потерял сознание и через несколько часов скончался.