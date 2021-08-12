Пассажирок оштрафовали на 700 тысяч рублей из-за опасного действия в самолете

В Австралии двух больных коронавирусом пассажирок самолета оштрафовали на 700 тысяч рублей

В Австралии двух пассажирок самолета, больных коронавирусом, оштрафовали на 10 тысяч долларов (примерно 730 тысяч рублей) из-за поддельных документов. Об этом сообщает The Independent.

Женщины вылетели в понедельник, 9 августа, из Сиднея в Мельбурн, предъявив при регистрации фальшивый ПЦР-тест.

Командующий по реагированию на выявление COVID-19 Йерун Веймар (Jeroen Weimar) заявил, что ввиду сложной эпидемиологической обстановки действия пассажирок можно назвать особо опасными, так как они подвергли риску здоровье десятков людей.

По данным издания, женщин обязали выплатить по 5,4 тысячи долларов (примерно 390 тысяч рублей). После прибытия в Мельбурн путешественниц поместили на 14-дневный карантин в специальный отель.

Ранее в июле больной коронавирусом мужчина замаскировался под свою жену и пробрался в самолет. Индонезиец планировал отправиться из Джакарты на остров Тернате, но перед поездкой заразился коронавирусом. Это не остановило путешественника — он надел хиджаб своей супруги.