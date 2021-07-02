Россиянам рассказали о страховании в случае заражения COVID-19 перед отпуском

Россиянам рассказали об особенностях получения страховых выплат в случае заражения COVID-19 перед отпуском или во время него. Разъяснения экспертов приводит портал Tourdom.

Так, многие туристы сталкиваются с проблемами получения компенсации за путевку из-за положительных тестов на коронавирус. Например, некоторые компании отказываются возвращать деньги, если помимо результатов анализов не предоставить официальное заключение врача.

Представитель компании «АльфаСтрахование» подтвердил, что положительный ПЦР-тест не может считаться основанием для признания случая страховым без справки из больницы.

В компании ERV отметили, что тест, подтвержденный больничным листом или справкой от врача, является страховым событием. Согласно перечню Минздрава от 31 января 2020 года, заболевание признается опасным для здоровья.

По словам CEO компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майи Котляр, заражение COVID-19 непосредственно во время путешествия большинство турагентств не признает страховым случаем и отказывает в оплате дополнительных расходов.

Ранее в июне турагент из Красноярска нашла способ обмануть ПЦР-тест и отправить за границу больных коронавирусом россиян. Региональный представитель ANEX Tour Екатерина Семенова рекомендовала туристам употреблять мирамистин. В отношении девушки полиция начала административное расследование, ей грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.