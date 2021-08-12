Раскрыт секрет работы «второго мозга» человека

Австралийские исследователи выяснили, как энтеральная нервная система, известная также как «второй мозг», заставляет продвигаться пищу по толстой кишке. Статья ученых опубликована в журнале Communications Biology.

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Энтеральная нервная система — это часть автономной нервной системы, координирующая в том числе работу желудочно-кишечного тракта. В нее входят два крупных нервных сплетения, состоящих как из моторных, так и сенсорных нейронов. При этом до сих пор оставалось секретом, как и когда эти нейроны работают во время прохождения пищи.

Исследователи смогли зафиксировать электрическую активность гладких мышц по всей длине толстой кишки мышей и соотнести ее с происходившими в то же время изменениями диаметра органа. Ученые раскрыли новый механизм, который объясняет, как различные типы моторных нейронов «второго мозга» — возбуждающие и тормозные — координируют свою активацию для обеспечения прохождения пищи по толстой кишке.

В итоге это получается делать за счет контура общих для них промежуточных нейронов, который активируется с определенной последовательностью на определенной частоте. «Тот же самый нейронный контур активировался как во время проталкивающих, так и во время непроталкивающих сокращений», — отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер.

