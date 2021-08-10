Пересадка кала помогла омолодить мозг

Трансплантация фекальной микробиоты от молодых мышей старым помогла частично обратить связанные с возрастом изменения в мозге последних, выяснили ирландские ученые. Работа экспертов опубликована в журнале Nature Aging.

Проведенные недавно исследования показывают, что живущие в кишечнике человека микробы могут не только влиять на местный иммунитет, но и на старение мозга, а также риск развития нейродегенеративных заболеваний. Однако живущие в теле человека микроорганизмы могут меняться с возрастом. Так, «полезные» бактерии постепенно заменяются приводящими к хроническим воспалениям, расстройствам метаболизма и различным болезням.

Материалы по теме Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Исследователи из Ирландского национального университета в Корке пересаживали фекальную микробиоту от молодых (3-4 месяца) доноров старым (19-20 месяцев) мышам. Выяснилось, что пересадка обратила вспять ряд связанных со старением изменений в иммунитете. Омолодился и мозг: так, в гиппокампе были обнаружены продукты метаболизма и паттерны регуляции экспрессии генов, характерные для мозга молодых мышей. Более того, пересадка кала позитивно повлияла и на связанное с гиппокампом поведение старых мышей при прохождении когнитивных тестов.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что фекальная трансплантация как средство для лечения возрастных когнитивных расстройств имеет потенциал.