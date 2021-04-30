Названо неожиданное свойство авокадо

Ученые обнаружили, что плоды авокадо обладают антираковыми свойствами. Растение подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Авторы надеются, что это неожиданное открытие поможет разработать препарат для борьбы с раком крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Blood.

Острый миелоидный лейкоз считается наиболее разрушительной формой лейкемии. Чаще всего заболеванием страдают люди старше 65 лет. Менее десяти процентов больных выживает через пять лет после диагноза. Им редко проводят химиотерапию, чаще просто оказывают паллиативную помощь. Используемые в лечении препараты токсичны и могут привести к смерти пациента, поэтому ученые пытаются найти безвредные вещества для борьбы с лейкозом.

Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио исследовали природные продукты и пищевые добавки, потенциально эффективные против лейкемии. Они искали вещество, способное подавить фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток.

«Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком», — сказал Спаньоло.

По его словам, исследователям удалось обнаружить, что плод авокадо, содержащий вещество авокатин B, может подавлять критически важный для роста раковых клеток фермент. До этого открытия авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.

Ранее кулинар и писательница Ольга Ивенская назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека. По мнению специалистки, авокадо абсолютно безвредно, его мякоть не вызывает аллергии. Помимо этого, плоды обогащены калием больше, чем бананы, и содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют наилучшему функционированию органов, в том числе сердца.