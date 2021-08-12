Женщина раскрыла способ сохранить полотенца мягкими после стирки

Жительница Австралии продемонстрировала способ сохранить мягкость полотенец после стирки и порадовала пользователей сети. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах Лиэнн (Leanne) положила полотенца в стиральную машину и установила стандартный режим стирки. Женщина добавила в отсек половину колпачка стирального порошка и полстакана белого уксуса.

По словам эксперта, избыток стирального порошка скапливается между волокнами полотенец и делает их твердыми после высыхания, поэтому лучше использовать не слишком много средства. В то же время излишки порошка помогает удалить уксус, благодаря которому после стирки полотенца остаются мягкими.

Подписчики Лиэнн поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под публикацией. «Я попробовала этот метод! Мои полотенца никогда не были мягче!», «Отличный лайфхак!», «Спасибо большое, Лиэнн! Я обязательно попробую!», «Спасибо огромное! В следующий раз я положу меньше порошка и добавлю уксус!», «У меня точно такая же стиральная машина! Я последую вашему совету, спасибо!» — писали они.

В мае австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя (Liz Amaya) раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. По словам специалиста, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. Амайя добавила, что полотенца меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно. Мочалки и губки, в свою очередь, также нужно мыть после каждого использования и оставлять их сохнуть на воздухе.