В Госдуме предложили вернуть трудоустройство времен СССР

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с URA.RU предложил вернуть в Россию трудоустройство времен СССР — по распределению для выпускников вузов, получивших высшее образование на бюджетной основе.

По его мнению, если человек поступает на бюджет по льготной программе, необходимо предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. «Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — пояснил Нилов.

Как считает политик, такие правила должны распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов. Например, можно определить расширенную льготную категорию бюджетных мест в вузах, в которые поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. «Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — сказал собеседник издания.

В мае Минтруд предложил раздавать российским работодателями деньги для снижения уровня безработицы в стране. Они смогут получить от государства субсидии за трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые завершили учебу в 2020 году.