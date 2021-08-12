Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов

В Минобороны Украины прорабатывают вопрос достройки корабля «Владимир Великий» проекта 58250, сообщает военное ведомство страны.

Отмечается, что комплектующие данного корабля с целью их сохранения и дальнейшей достройки будут перемещены на один из украинских судостроительных заводов. В настоящее время общая готовность «Владимира Великого», части корпуса которого находятся на территории обанкротившегося «Черноморского судостроительного завода», составляет 17 процентов. На данный корабль уже потрачено более 71 миллиона долларов (при курсе, как отмечает Минобороны Украины, 1 доллар за 8 гривен). Ориентировочная полная стоимость строительства «Владимира Великого» без учета боекомплекта превышает миллиард долларов.

«Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетмана Сагайдачного"», — уверен министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, в достройке «Владимира Великого» украинским специалистам будут помогать турецкие.

В августе издание издание Defense News рассказало, что в 2014 году Украина потеряла 75 процентов кораблей и инфраструктуры собственных Военно-морских сил (ВМС) и в настоящее время вынуждена выстраивать собственный флот фактически «с нуля» по стандартам НАТО, в чем Киеву помогает Вашингтон и его союзники.