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Возвращающихся с Украины американок обвинили в создании угрозы для пассажиров

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Фото: Unsplash
Группу американок сняли с рейса Амстердам — Нью-Йорк из-за отказа надевать маски

Группа американских туристок собиралась вернуться домой с Украины, однако бортпроводники сняли с рейса часть девушек, обвинив их в создании угрозы для остальных пассажиров. Об этом сообщает Fox News.

В четверг, 5 августа, 55 жительниц США еврейского происхождения возвращались в Нью-Йорк из Киева с пересадкой в Амстердаме. 18 девушек не смогли сесть на стыковочный рейс и остались в голландском аэропорту: сотрудники авиакомпании обвинили их в несоблюдении правил безопасности и попросили покинуть воздушное судно.

Перевозчик предложил пассажиркам сесть на другой самолет, который отправлялся 6 августа, однако американки отказались, так как лайнер прибывал в Нью-Йорк очень поздно. В итоге девушкам и их сопровождающему пришлось полететь в Бельгию, где к Шаббату они смогли добраться до еврейской общины в Антверпене. В итоге они улетели домой 8 августа.

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Сопровождающий группы, раввин и исполнительный директор Еврейского совета Ойзрим Исроэль Кахан (Yisroel Kahan) подозревает бортпроводников в антисемитизме. По его словам, члены экипажа «издевались» над девушками и постоянно упрекали их в отсутствии масок. Одна из американок также вспомнила, что, когда она решила поесть и сняла защитное средство, стюардесса сказала ей, что «сейчас не время для еды».

Авиакомпания, в свою очередь, обвинила членов еврейской общины в недисциплинированном поведении. В частности, в несоблюдении мер против распространения COVID-19. Перевозчик отметил, что 20 июля на рейсе Нью-Йорк — Амстердам та же группа лиц отказывалась выполнять инструкции экипажа, в результате чего американкам было вынесено «последнее предупреждение».

Ранее, в марте, стюардессы отстранили от полета еврейскую семью и были обвинены в нацизме. На борту произошла ссора между стюардессами и семьей ортодоксальных евреев. Пассажиры отказывались надеть маски после неоднократных просьб бортпроводников. Нарушители порядка были отстранены от полета, а рейс перенесли на утро следующего дня.

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