Врач объяснил вред приема антибиотиков при COVID-19

Прием антибиотиков при лечении COVID-19 может усугубить течение болезни

Прием антибиотиков для лечения COVID-19 может усугубить течение болезни. Так вред препаратов объяснил доктор медицинских наук, профессор, главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина» Заур Шугушев. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

По словам врача, большое потребление антибиотиков без назначения медиков ведет к устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

«Антибиотики используются только для клеточных форм. На вирусы, неклеточные формы они не действуют. Для этого существуют противовирусные препараты. Употребление антибиотиков при вирусном заболевании, вирусной пневмонии может усугубить течение болезни», — объяснил врач.

Также он добавил, что неконтролируемый прием антибиотиков может привести к бактериальным болезням, так как уничтожаются полезные бактерии.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к постковидным синдромам относится быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность. Такие выводы были сделаны благодаря исследованию, в котором приняли участие 250 пациентов.