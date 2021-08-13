Найден способ определения массы черной дыры

Астрономы из США обнаружили корреляцию между массой черной дыры и испускаемым ею светом

Астрономы из США выяснили, что определить массу черной дыры можно по ее взаимосвязи с испускаемым ею светом. Статья ученых с описанием способа опубликована в журнале Science.

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Сверхмассивные черные дыры обладают весом от ста до миллиона солнечных. Они обычно расположены в центрах галактик и практически не испускают свет — обнаружить их можно только по гравитационным эффектам — за исключением случаев аккреции, питания межзвездным газом и материей от близлежащих звезд. В таких случаях черные дыры испускают свет в видимом и ультрафиолетовом диапазонах с определенным интервалом — от нескольких часов до нескольких десятилетий.

Астрофизики из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне составили базу данных из 67 активно аккрецирующих сверхмассивных черных дыр и установили, что график испускания черными дырами света тесно соотносится с их массой: ей пропорциональна периодичность затухания колебаний. Подобная же взаимосвязь обнаружилась и для белых карликов — гораздо менее массивных остатков звезд.

По мнению астрономов, испускания света связаны со случайными флуктуациями во время процесса аккреции. Исследователи надеются, что с помощью установленной ими корреляции можно также выявлять и паттерны испусканий света от черных дыр средней массы — класса объектов, обнаруживать которые до сих пор трудно.