51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покрутила обруч в бикини и была обругана в сети

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс снялась в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответсвующие комментарии появились на Daily Mail.

51-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором она крутит обруч на территории дома. Звезда запечатлена в раздельном купальнике в черно-белую полоску с собранными в пучок волосами. Образ Зеты-Джонс дополнили черные солнцезащитные очки, козырек и несколько браслетов.

Публикацию актрисы просмотрели больше 354 тысяч человек. Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости и обругали ее в комментариях. «Она выглядит старше своих лет», «Возраст делает ее некрасивой», «Ужасная фигура», «Кэтрин лучше не публиковать такие видео», «Где ее талия?», «Лицо выглядит чересчур старым», «Кого это может вдохновить», — высказались юзеры.

В июле Кэтрин Зета-Джонс опубликовала другое откровенное фото с отдыха на острове Майорка и порадовала поклонников. Знаменитость снялась в зеркале в ванной комнате в ярко-розовом халате с цветочным принтом, оголяющем ее ногу.