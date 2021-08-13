Мать и отчим ценой своих жизней спасли унесенных течением детей

В бразильском штате Мараньян мать и отчим спасли унесенных течением реки Парнаиба детей ценой своих жизней и утонули. Об этом сообщает издание The Sun.

30-летняя Мария Арианна Кристина Перейра Коста (Maria Arianna Christina Pereira Costa) и ее 26-летний возлюбленный Гилмар Соарес де Мело (Gilmar Soares de Melo) увидели, что двое детей Косты не могут выплыть из-за сильного течения. Пара бросилась им на помощь.

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Де Мело удалось вытянуть детей на берег, однако ему пришлось вернуться в воду, чтобы помочь возлюбленной, которую тоже начало уносить течением. Вскоре после этого и мужчина, и женщина исчезли под водой.

Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, но смогли начать поиск пропавших только на следующее утро. Позже они обнаружили два тела.

Местные жители и пользователи соцсетей назвали погибших героями. «Боже, какая трагедия! Они спасли детей, но сами покинули нас», — написал один из пользователей в Facebook.

Ранее сообщалось, что не умевший плавать житель английского города Блэкпул, графство Ланкашир, прыгнул в море в попытке спасти утопающую и погиб. Женщина, которую он пытался спасти, сумела выбраться из моря самостоятельно.

